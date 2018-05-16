Уралец пытался вскрыть себе вены и ранил полицейского

11:57 | 17.05.2018

В Талице на четыре года в колонии строгого режима осужден Сергей Крохалев. В октябре 2017 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в служебный кабинет ОМВД России по Талицкому району, где в присутствии трех сотрудников полиции пытался вскрыть себе вены режущим предметом.



Когда один из сотрудников полиции пытался помешать мужчине, тот ударил его режущим предметом, попав по руке. Рана квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.



Отметим, что Крохалева осудили за применение насилия к сотруднику полиции. Свою вину он не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.





Фото: zt116.ru