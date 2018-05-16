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Уралец пытался вскрыть себе вены и ранил полицейского
Когда один из сотрудников полиции пытался помешать мужчине, тот ударил его режущим предметом, попав по руке. Рана квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.
Отметим, что Крохалева осудили за применение насилия к сотруднику полиции. Свою вину он не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: zt116.ru
© «Вечерние Ведомости»
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