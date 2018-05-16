18 мая начнется формирование нового состава Общественной палаты Свердловской области

11:43 | 17.05.2018

18 мая Законодательное собрание Свердловской области приступит к формированию нового состава Общественной палаты. Выдвижение и утверждение кандидатов будет идти тремя потоками: по 14 членов утвердят ЗакСО, губернатор и Общественная палата. По словам председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной, процесс сделают открытым.



— В порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов мы четко прописали сроки приема документов, их рассмотрения, все этапы работы с претендентами и критерии отбора членов Общественной палаты от Законодательного собрания. Уверена, что такое открытое обсуждение будет содействовать повышению статуса Общественной палаты и доверия к ней в обществе, — сказала Людмила Бабушкина.