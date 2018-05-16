Сборная России обыграла Таиланд в рамках Кубка Ельцина по волейболу

11:17 | 17.05.2018

Накануне в рамках второго матча Кубка Ельцина по волейболу среди женских команд сборная России обыграла Таиланд со счетом 3:1. Теперь российской команде предстоит матч с Нидерландами, которые во втором матче одержали победу над Аргентиной.



Сегодня, 17 мая, в последний день игр Кубка Ельцина, сборная России встретится с командой Нидерландов, аргентинская команда сыграет со сборной Таиланда.



Напомним, что в этом году Кубок стал частью нового большого мирового турнира — Лиги наций.





Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»