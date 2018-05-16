В Екатеринбурге для «Ночи музыки» закупят 30 тысяч зеркал

10:21 | 17.05.2018

Для уральской «Ночи музыки» собираются закупить 30 тысяч зеркал. Они нужны для финального концерта. Напомним, что он сопровождается флешмобом: зрителям раздают карманные зеркала, и они под «Серенаду Трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты» ловят первые лучи солнца.



Фестиваль с каждым годом расширяется. Впервые он прошел в июне 2015 года. С тех пор аудитория выросла с 70 до 150 тысяч человек. В этом году будет работать 100 площадок. Для екатеринбуржцев выступят более двух тысяч музыкантов, в том числе Эмир Кустурица, Heilung, Baccara, Javier Gomez, Arabesque.





Фото: ekabu.ru