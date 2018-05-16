Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха

09:53 | 17.05.2018

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» оштрафовано на 170 тысяч рублей за нарушение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие работало без специального разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Срок предыдущего разрешения истек 1 июля прошлого года.



«Концентрация вредных (загрязняющих) веществ на источниках выбросов превысила установленные гигиенические нормативы, а именно по показателям пыли неорганической в 77,3 раза, марганца и его соединений в 15,8 раза, оксидов азота в 149 раз», — говорится в сообщении.





Фото: vkushve.ru