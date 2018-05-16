IOWA или Uma2rman: екатеринбуржцам предлагают выбрать хедлайнера Дня строителя

09:38 | 17.05.2018

Традиционно в первую субботу августа в Екатеринбурге отметят День строителя. Площадкой праздника станет ЦПКиО им. Маяковского. Для горожан готовят конкурс профессионального мастерства «Золотой ковш», экстремальные мото-, скейт- и велошоу, а также строительные мастер-классы и многое другое.



В этом году организаторы предлагают екатеринбуржцам выбрать хедлайнера, который выступит на концерте. Это будет IOWA или Uma2rman. Голосование открыто на страницах мероприятия в соцсетях.



— Впервые в истории проекта право выбора хедлайнера будет предоставлено горожанам. Мы решились на этот шаг потому, что наш праздник из узкоспециализированного давно перешел в разряд общегородских знаковых событий. Ежегодно в парке на День строителя собирается более 50 000 человек. Ни в одном другом регионе профессиональные праздники не отмечаются так широко, — отметила организатор праздника Вера Белоус.





Фото: ok-magazine.ru