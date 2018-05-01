В Екатеринбурге продают исторический памятник за 1 рубль

22:36 | 16.05.2018

Мэрия Екатеринбурга намерена продать памятник архитектуры всего за 1 рубль. Им стал дом А.И. Звонарёва на пересечении улиц Карла Маркса и Горького. Отмечается, что причиной такого беспроигрышного аукциона стало крайне неудовлетворительное состояние строения.



Новому собственнику предстоит реставрировать объект без утраты его исторической ценности по заранее утверждённому и согласованному с Центром научно-проектной документации плану. Однако не всё так просто, поскольку в 1 рубль оценены только ветхие развалины без окон, а сама земля под ними обойдётся новому владельцу в 3,3 миллиона рублей.



Мэрия города опубликовала на официальном сайте постановление за подписью сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, в котором утверждён порядок приватизации. В настоящий момент предполагается, что в числе потенциальных покупателей исторического памятника может оказаться строительная фирма, аффилированная с крупным застройщиком – компанией «Ривьера-Инвест-Екб».



Фото: e1.ru