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22:29 | 16.05.2018
В Екатеринбурге продлили аккредитацию для такси на ЧМ-2018
Напомним, что во время Чемпионата Мира зона парковки будет доступна только аккредитованным автомобилям. На данный момент это всего 54 машины, принадлежащие трём таксомоторным компаниям. Отмечается, что на стоянках будут дежурить волонтёр и сотрудник ГИБДД, которые осуществят контроль за процессом заезда машин. Посадка и высадка пассажиров будет происходить в порядке очереди.
Фото: theubpost.mn
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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