В Екатеринбурге продлили аккредитацию для такси на ЧМ-2018

22:29 | 16.05.2018

Теперь, благодаря продлению срока добровольной аккредитации транспортных компаний на Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге, любое такси может получить возможность развозить гостей международного события. Сроки аккредитации продлили с 15 мая до 10 июня. Смещение дедлайна обусловлено утверждением новой расширенной стоянки на Площади 1905 года общей суммой 250 парковочных мест.



Напомним, что во время Чемпионата Мира зона парковки будет доступна только аккредитованным автомобилям. На данный момент это всего 54 машины, принадлежащие трём таксомоторным компаниям. Отмечается, что на стоянках будут дежурить волонтёр и сотрудник ГИБДД, которые осуществят контроль за процессом заезда машин. Посадка и высадка пассажиров будет происходить в порядке очереди.



Фото: theubpost.mn