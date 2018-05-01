В Свердловской области собираются вернуть прямые выборы мэра

22:17 | 16.05.2018

Референдум по вопросу о всенародных выборах мэра города, организованный инициативной группой, состоится в Екатеринбурге уже завтра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат гордумы Дмитрий Головин. По информации народного избранника, в собрании инициативной группы примут участие его коллеги — депутаты гордумы Екатеринбурга, члены других муниципальных парламентов региона, Заксобрания и общественники.



Ранее упоминалось, что ряд политических сил Свердловской области, несмотря на вступление в силу закона о ликвидации выборов главы города путём всенародного голосования, собирается объединить усилия и вернуть в регион прямые выборы. На данный момент в Свердловской области прямые выборы мэра остались только в Нижнем Тагиле и ряде закрытых городов.



Фото: tagilka.ru