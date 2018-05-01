В Свердловской области МЧС начало противопожарные рейды

21:49 | 16.05.2018

На Среднем Урале Министерство чрезвычайных ситуаций начало проверки населённых пунктов на предмет их готовности к лесным пожарам. В пресс-службе ведомства сообщили, что уже завтра сотрудники пожарного надзора посетят посёлки Шабровский и Горный Щит.



Несмотря на стойкие холода, такие меры приняты в связи с прошедшим 13 мая природным пожаром в Шабровском, который перекинулся на жилые строения. Поэтому, во избежание трагедий, пожарники проверят наличие противопожарного снабжения на территории населённого пункта, его доступность для подъезда и забора воды пожарной техникой, наличие сигнализации для оповещения людей и телефонной связи для оперативного сообщения о возгорании. В ГУ МЧС сообщали, что всего в области почти 180 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, восемь из которых — в Екатеринбурге.



Отмечается, что в настоящее время вокруг Екатеринбурга местами горит сухая трава. Возгорания были зарегистрированы на юго-западе города, в микрорайонах Вторчермет, Уралмаш и Уктус.



Фото: zadelo.site