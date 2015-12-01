С рынка сельскохозяйственной продукции на Урале может уйти крупный производитель молока и мяса

19:48 | 16.05.2018

Крупный известный мясо-молочный производитель Свердловской области АО «Сосновское» (предприятие находится в ведении Министерства обороны РФ) испытывает серьезные финансовые трудности. Компанию, которая обеспечивает население Екатеринбурга и Свердловской области колбасой, сосисками, деликатесами, пельменями, молоком и сметаной, требует признать банкротом Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области, сумма исковых требований составляет более 27 миллионов рублей.



Ранее предприятие уже неоднократно пытались обанкротить, но предъявленные суммы были в разы меньше. АО «Сосновское» — это бывшее федеральное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Сосновский», приватизированное в 2009 году. Компании принадлежит здание свинокомплекса на улице Краснокамской в Екатеринбурге (в районе Цыганского поселка). Данный актив является весьма ценным, учитывая его местонахождение — по сути, это потенциальный район под жилую застройку.



Изначально предприятие было создано для обеспечения войск Приволжско-Уральского военного округа и населения города Екатеринбурга и Свердловской области мясом, мясопродуктами, молоком, молочными продуктами и овощами. Часть продукции производитель поставлял на гражданский рынок — в торговые сети Свердловской области. По данным депутата Андрея Альшевских, предприятие относилось к структуре скандального ОАО «Оборонсервис». Владельцы предприятия в начале 2013 года спешно свернули деятельность большинства площадок «Сосновского» — отправили на убой всех животных, сократили посевные площади.