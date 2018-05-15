Тимати посетит Екатеринбург со своей новой программой

https://ekb.kassy.ru/event/9986/

http://aquamarin-art.ru/

В Екатеринбург с концертом приезжает известный рэп-исполнитель Тимати с новой программой «Поколение». Он известен публике своими хитами «Не сходи с ума», «Понты», «В клубе», «Борода», и, конечно, бессмертными «Лада-седан» и «Тантум верде форте», которые подпевают даже маленькие дети.Новый трек «Поколение», давший название программе, записан совместно с другим известным репером Гуфом (Алексей Долматов) и обещает стать гимном современной молодежи (хотя бы на это лето).