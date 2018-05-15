В Екатеринбурге активисты выступили против фестиваля водных фонариков

17:57 | 16.05.2018

Екатеринбургский «Комитет Городского пруда», который ранее выступал против строительства Храма-на-воде, призывает жителей отказаться от участия в фестивале водных фонариков. Мероприятие должно состояться 18-18 мая у набережной рядом с ДИВСом.



Активисты считают, что фестиваль противоречит принципам экологического воспитания, ведь фонарики и свечи загрязняют воду.



«Организаторы активно призывают горожан приходить семьями, а это означает, что дети вынесут мысль о том, что запускать мусор в водоемы – нормально и даже весело. Бездумные ритуалы, подающие дурной пример, невозможно оправдать тщательной очисткой, которую обещают провести после фестиваля», - говорится в сообщении Комитета.



Организаторы обещают использовать рисовую бумагу, которая растворяется в воде, и светодиодные свечи, однако у активистов есть основания им не верить, очевидцы рассказали об использовании свечей-таблеток с металлическими гильзами.



Екатеринбуржцев приглашают прийти на фестиваль в качестве наблюдателй и поучаствовать в просвещении горожан.





Фото: govoritufa.ru