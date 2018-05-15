Огонь лесных пожаров вплотную подошел к Нижнему Тагилу

17:31 | 16.05.2018

В Нижнем Тагиле пожар, возникший в результате возгорания сухой травы, вплотную подобрался к жилым домам. На окраине Дзержинского района на территории дачного кооператива «Южный ветер» природный пожар привел к печальным последствиям — у одного из собственников земельного участка сгорела баня и пострадал коттедж. В настоящее время в тушении пожара задействованы силы МЧС — на месте находятся 4 единицы техники.











Напомним, что возгорание травы стало следствием крупного пожара в Екатеринбурге — под поселком Шабры загорелась свалка, которую не могли потушить три дня. В настоящее время открытого горения не наблюдается, в ликвидации очагов тления задействованы 6 ассенизационных машин, которые используются дли проливки. Задымление сохраняется на площади 1 га.



Видео: Дмитрий Назаров