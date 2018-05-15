В Екатеринбурге уничтожили почти четыре тонны санкционных яблок

Сегодня, 16 мая, сотрудники Россельхознадзора совместно с УФСБ России по Свердловской области обнаружили на плодоовощной базе в Екатеринбурге 275 коробок с запрещенной к ввозу в Россию продукцией — 3 791 кг яблок неустановленного происхождения.Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, продукция имела следы перемаркировки. Сопроводительных документов проверяющим не представили.Изъятые яблоки, согласно указу президента от 29 июля 2015 года, уничтожены на полигоне бытовых отходов.