ЖК «Кольцовский» планируют сдать осенью

16:25 | 16.05.2018

Застройщик ЖК «Кольцовский» — ООО «Принцип» — планирует получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию в октябре этого года. Сейчас на объекте готовятся приступить к штукатурно-малярным работам. По подсчетам, 152 человека, которые ждут свои квартиры, смогут заехать в новое жилье в декабре.



— Согласно областному закону, с ООО «Принцип» заключено соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта. Вложения инвестору будут возмещены в виде предоставления земельного участка на территории Екатеринбурга, — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



Отметим, что ООО «Принцип» также является застройщиком другого долгостроя — ЖК «Первый Николаевский». На этом объекте, по словам генерального директора компании Геннадия Черных, квартиры начнут передавать собственникам в сентябре.





Фото: m.ngzt.ru