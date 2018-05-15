В Екатеринбурге заработали фонтаны

15:56 | 16.05.2018

В Екатеринбурге начали работать восемь муниципальных фонтанов, в том числе светомузыкальный фонтан Городского пруда и фонтан «Каменный цветок» на Плотинке. В этом сезоне городские фонтаны будут работать с 12:00 до 22:00. Каждый понедельник - профилактический день.



Отметим, что фонтаны начинают готовить к новому сезону еще с сентября. Специалисты ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» снимают и приводят в порядок форсунки. В зимний период проводится ревизия оборудования, устранение протечек, мойка чаш.





Фото: www.liveinternet.ru