В Свердловской области отметят 100-летие пограничных войск

14:55 | 16.05.2018

На Среднем Урале отметят 100-летие со дня образования пограничных войск в России. Глава региона Евгений Куйвашев поддержал инициативу региональной организации ветеранов погранвойск «Граница» и поручил провести мероприятия на высшем уровне.



В честь праздника в Екатеринбурге стартует пятидневный автопробег по городам Свердловской области и Пермского края с передачей флага Пограничных войск РФ. Также пройдет акция «Пограничная ленточка» — раздача зеленых лент с красным кантом, являющихся символом пограничной службы. А 26 мая состоится концерт с участием ветеранов погранвойск.



— В этот день мы вспомним героев-пограничников, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе. Сегодняшние пограничники достойно продолжают дело тех, кто с честью брал на себя вражеские удары и пресекал деятельность бандформирований, — отметил председатель ветеранской организации «Граница» Сергей Кайгородов.





Фото: voenpro.ru