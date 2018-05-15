На Урале в честь дня рождения Николая II организуют мотопробег до Ганиной Ямы

14:26 | 16.05.2018

В субботу, 19 мая, в Екатеринбурге от Храма на Крови стартует мотопробег, посвященный 150-летию со дня рождения Николая II. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, участники проедут до монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.



Напомним, что 19 мая перед Храмом на Крови также будут читать письма членов царской семьи. В этом мероприятии может принять участие любой желающий. А на 20 мая запланированы детская Божественная литургия в храме Большой Златоуст и детский крестный ход.





Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии