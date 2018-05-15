На Урале в честь дня рождения Николая II организуют мотопробег до Ганиной Ямы

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Напомним, что 19 мая перед Храмом на Крови также будут читать письма членов царской семьи. В этом мероприятии может принять участие любой желающий. А на 20 мая запланированы детская Божественная литургия в храме Большой Златоуст и детский крестный ход.
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
© «Вечерние Ведомости»
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