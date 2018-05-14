Новости дня
13:58 | 16.05.2018
В уральской столице начнут продавать «Карты гостя»
«Карта гостя» для взрослого стоит 1 тысячу рублей, для детей – 500 рублей. В комплекс входит печатный путеводитель по городу, туристическая складная карта и VR-открытка.
Фото: ekbcitypass.ru
© «Вечерние Ведомости»
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