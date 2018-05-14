Задержан мужчина, избивший инвалида в ТЦ в Екатеринбурге

13:43 | 16.05.2018

Полиция задержала мужчину, избившего 19-летнего инвалида Романа Валитова в ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Нападавшим оказался неработающий местный житель 1985 года рождения.



— Сотрудники отдела полиции № 8 установили личность гражданина, который применил силу в отношении заявителя 1998 года рождения в одном из ТЦ на улице Малышева. Местный житель, неработающий, 1985 года рождения, был доставлен в дежурную часть территориального ОВД, опрошен, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Мужчина признал свою вину. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее решение.



Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 мая. Мать инвалида сообщила, что на ее сына напал охранник. У пострадавшего зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок на ноге. По мнению матери Романа, охране не понравилось, что ее сын ходит в магазин электроники «Медиамаркт» и играет на гаджетах. В самом магазине заверили, что нападавший у них не работает.



Фото: fitout-asg.ru