В Свердловской области за первый квартал 2018 года выявлено более пяти тысяч нарушений в строительстве и ЖКХ

13:13 | 16.05.2018

За первый квартал текущего года Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил более пяти тысяч нарушений: 3 298 — в сфере строительства, 2 179 — в сфере ЖКХ.



В департамент поступило почти 2,6 тысячи обращений. На их основании проведено 1164 проверки. В отношении нарушителей составлено 1177 актов, выдано 681 предписание и 361 предостережение. По информации департамента, более половины замечаний устранено.