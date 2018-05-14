Екатеринбуржец отсудил более 100 тысяч рублей за пролитую на автомобиль краску

12:50 | 16.05.2018

В сентябре 2017 года житель Екатеринбурга Евгений Г. ехал по Кольцовскому тракту. Под пешеходным мостом на его черный автомобиль Mitsubishi Outlander пролилась краска серого цвета. Смыть ее не получилось. Пострадали капот, крыша, передний бампер и лобовое стекло.



Мужчина решил обратиться в суд, который в итоге взыскал с субподрядчика покрасочных работ пешеходного моста ООО «Мосты Сибири. Антикор» более 100 тысяч рублей, в том числе возмещение ущерба (более 80 тысяч рублей), а также расходы по оценке, оплате услуг нотариуса и представителя, почтовые расходы, госпошлину.



Ответчик обжаловал решение в облсуде, но судебная коллегия оставила его без изменений.