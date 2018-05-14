На ликвидацию тления свалки в поселке Шабровском направили дополнительные силы

12:18 | 16.05.2018

В поселке Шабровском в Екатеринбурге уже пятый день тлеет мусор на несанкционированной свалке. Сейчас задымление сохраняется на площади 1 га. Открытого горения нет. На проливку направлены дополнительные силы.



— Администрацией Чкаловского района увеличено количество ассенизационных машин, которые используются для проливки. Всего в ликвидации очагов тления задействованы 6 ассенизационных машин, 3 бульдозера, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Угрозы для населения нет.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области