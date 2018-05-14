Скандал в свердловском отделении «Единой России» набирает обороты

Сегодня утром участники екатеринбургских праймериз «Единой России», обвинившие оргкомитет в нарушении регламента, передали своим оппонентам, руководству регионального отделения партии, открытое письмо.Авторы письма во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым у здания исполкома партии на улице Розы Люксембург вручили свое обращение председателю оргкомитета праймериз Виктору Шептию. Дополнением к обращению он получил подписанные рядовыми членами партии и ее сторонниками листы, несогласных с руководством регионального отделения и подписавших обращение набралось около 500 человек.Тут же, на крыльце исполкома партии, состоялась импровизированная пресс-конференция Виктора Шептия.Он заявил, что ни о каком «списке Тунгусова» не слышал и что никаких высокопоставленных партийцев из Москвы для разбора конфликта в Екатеринбург не приезжало. Закрытие заседания оргкомитета он объяснил достаточно просто: в зале нет свободных мест и никакого злого умысла тут нет. Кстати, от прессы заседание тоже было закрыто.Напомним, на этой неделе в свердловском отделении партии власти разразился крупный, даже по меркам всей страны, скандал. Часть участников предварительного голосования открыто обвинили первого вице-губернатора Владимира Тунгусова в подтасовке результатов праймериз. 26 апреля под его руководством прошло совещание, где были заявлены 18 кандидатов от «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва.«Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», — говорится в обращении, написанном 14 мая и адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку «ЕР» Андрею Турчаку и, конечно же, секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.Фото: Яромир Романов/znak.com; newdaynews.ru