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11:33 | 16.05.2018

Скандал в свердловском отделении «Единой России» набирает обороты

Сегодня утром участники екатеринбургских праймериз «Единой России», обвинившие оргкомитет в нарушении регламента, передали своим оппонентам, руководству регионального отделения партии, открытое письмо.

Скандал в свердловском отделении «Единой России» набирает обороты

Скандал в свердловском отделении «Единой России» набирает обороты


Авторы письма во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым у здания исполкома партии на улице Розы Люксембург вручили свое обращение председателю оргкомитета праймериз Виктору Шептию. Дополнением к обращению он получил подписанные рядовыми членами партии и ее сторонниками листы, несогласных с руководством регионального отделения и подписавших обращение набралось около 500 человек.

Тут же, на крыльце исполкома партии, состоялась импровизированная пресс-конференция Виктора Шептия.

Скандал в свердловском отделении «Единой России» набирает обороты


Он заявил, что ни о каком «списке Тунгусова» не слышал и что никаких высокопоставленных партийцев из Москвы для разбора конфликта в Екатеринбург не приезжало. Закрытие заседания оргкомитета он объяснил достаточно просто: в зале нет свободных мест и никакого злого умысла тут нет. Кстати, от прессы заседание тоже было закрыто.

Напомним, на этой неделе в свердловском отделении партии власти разразился крупный, даже по меркам всей страны, скандал. Часть участников предварительного голосования открыто обвинили первого вице-губернатора Владимира Тунгусова в подтасовке результатов праймериз. 26 апреля под его руководством прошло совещание, где были заявлены 18 кандидатов от «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва.

«Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», — говорится в обращении, написанном 14 мая и адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку «ЕР» Андрею Турчаку и, конечно же, секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

Фото: Яромир Романов/znak.com; newdaynews.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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