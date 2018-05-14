ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 15 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 15 мая произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на Елизаветинском шоссе водитель автомобиля «Дэу-Нексия», двигаясь со стороны ул. Новинской в сторону ул. Плодородия, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда СВ750», который двигался в попутном направлении, после чего произошло столкновение мотоцикла «Хонда СВ750» с автомобилем «Лифан», который двигался в попутном направлении.В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы — ушибы грудной клетки.в Екатеринбурге на улице Ферганской водитель автомобиля «Сузуки», двигаясь со стороны ул. П. Лумумбы в сторону ул. Агрономической, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1959 г. р., пешеход, получила травмы: сотрясение головного мозга, скальпированная рана височной области, перелом голени,госпитализирована в ГКБ № 24.в Каменске-Уральском на улице Алюминиевой водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь со стороны ул. Белинского в сторону ул. Калинина, при повороте налево допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, который двигался в попутном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102 получил травмы: перелом костей носа, ушиб левой голени, назначено амбулаторное лечение.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 26Выезд на полосу встречного движения — 47Непредоставление преимущества пешеходам — 241Нарушения водителями маршрутного транспорта — 45Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 60Неиспользование ремней безопасности — 832Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.