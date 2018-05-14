Крупный пожар на Эльмаше полностью ликвидирован

10:39 | 16.05.2018

В Екатеринбурге потушен крупный пожар площадью 750 квадратных метров в двухэтажном административно-хозяйственном здании на улице Бабушкина, рядом с гипермаркетом «Окей».



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20:42 15 мая. С огнем боролись более 50 человек, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники. К счастью, пострадавших нет. Пожар потушили в течение двух часов. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в четвертом часу утра 16 мая.



— Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой внутри помещений и шквалистым ветром. Из-за угрозы обрушения конструкций пожарные производили тушение огня снаружи здания, в том числе с пожарных автолестниц, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Причины пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области