Свердловский облсуд не вернул детей Юлии Савиновских

10:21 | 16.05.2018

Накануне Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского районного суда по делу Юлии Савиновских. Защита екатеринбурженки добивается возвращения в семью двух приемных детей. На этот раз суду представили результаты психиатрической экспертизы, которые подтверждают, что у женщины нет отклонений. Тем не менее суд оставил в силе решение Орджоникидзевского суда и отказался возвращать детей.



«Для нас это решение было ожидаемо. Нас ждут еще две инстанции и ЕСПЧ», — цитирует адвоката Савиновских Алексея Бушмакова издание «Европейско-Азиатские новости».



Напомним, что ранее у екатеринбурженки и ее супруга изъяли двух приемных детей из-за того, что женщина сделала себе операцию по удалению груди, после чего вела блог от лица трансгендера. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак, соответственно, однополым.



«Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ, в Российской Федерации в браке могут состоять только мужчина и женщина. Регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорилось в решении суда.





Фото: m.newsru.com