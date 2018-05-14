Самолет Екатеринбург — Самарканд совершил вынужденную посадку в Кольцово

10:07 | 16.05.2018

Сегодня ночью в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет Airbus A320, выполнявший рейс Екатеринбург — Самарканд. По данному факту проводится доследственная проверка.



«По предварительным данным, 16.05.2018 в 1 час 04 минуты по местному времени в аэропорту Кольцово совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus A320, выполнявшее рейс Екатеринбург — Самарканд», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.



Известно, что на борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. К счастью, при вынужденной посадке никто не пострадал. По информации некоторых СМИ, самолет вернулся из-за технической неисправности.