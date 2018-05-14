В свердловском поселке опечатали пожароопасный бар

09:49 | 16.05.2018

В поселке Арти Свердловской области из-за нарушений пожарной безопасности опечатали бар «Неон».



— Красноуфимский районный суд Свердловской области, рассмотрев ходатайство прокурора Артинского района, постановил запретить эксплуатацию помещения из-за нарушений требований пожарной безопасности, а также содержания здания и оборудования, — сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Деятельность бара приостановлена до полного устранения нарушений.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области