В Екатеринбурге за нарушение требований пожарной безопасности оштрафовано ТСЖ и его председатель

09:14 | 16.05.2018

Прокуратура выявила многочисленные нарушения противопожарного, а также жилищного и миграционного законодательства в ТСЖ «Исток». Установлено, что в подвальном помещении нежилого дома на улице Испытателей проживали шесть граждан Республики Таджикистан, которые платили за аренду от 1500 рублей до 1700 рублей в месяц. При этом на объекте допущены грубые нарушения пожарной безопасности.



«На объекте допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, допускается использование светильников со снятыми колпаками, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, здание не укомплектовано огнетушителями», — говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



Кроме того, в доме выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.



В итоге в отношении ТСЖ и председателя возбуждены административные дела. ТСЖ оштрафовано на 150 тысяч рублей, председатель — на шесть тысяч рублей. Внесено представление об устранении нарушений.





Фото: ivteleradio.ru