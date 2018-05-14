Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


00:39 | 16.05.2018

Лесоперерабатывающий комбинат уральского банкира пытаются обанкротить

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» – предприятие, аффилированное с председателем правления «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым (ему принадлежат доли в компаниях-учредителях Выйского ДОКа). Сумма исковых требований составляет чуть меньше 400 тысяч рублей, иск инициировала аудиторская компания.

Известно, что «Выйский ДОК» был запущен 1 августа 2007 года в Нижнем Тагиле. Тогда он был заявлен как новое стратегическое предприятие лесоперерабатывающего сектора Свердловской области, строительство комбината велось под контролем губернатора Эдуарда Росселя при поддержке регионального правительства.

На церемонии открытия Выйского ДОКа губернатор Свердловской области Эдуард Россель отметил, что пуск деревообрабатывающего комбината станет «первым шагом к возрождению леспромхозов вокруг Нижнего Тагила и строительству в области аналогичных комплексов».

Под данный проект Министерством природных ресурсов Свердловской области был выделен лесной фонд с ежегодным пользованием более 200 000 м3 расчетной лесосеки., в том числе, выделялись леса в Новолялинском районе. На комбинате выпускают евровагонку, доску, двери и др.

Отметим, что в 2006 году в отношении Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) по факту получения неустановленным лицом из руководства ОАО «Уралтрансбанк» незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях. Заводов провел в СИЗО двое суток и был выпущен под подписку о невыезде. Это уголовное дело ничем не закончилось.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:39 | 16.05.2018
Лесоперерабатывающий комбинат уральского банкира пытаются обанкротить

00:04 | 16.05.2018
Структура екатеринбургской мэрии банкротит компанию, которая застраивала Ботанику

15.05.2018

23:23 | 15.05.2018
Сборная Россия вышла победителем на первом матче в рамках Кубка Ельцина

22:35 | 15.05.2018
К началу лета за екатеринбуржцами будут наблюдать 1600 видеокамер

20:31 | 15.05.2018
На Средний Урал надвигается штормовой ветер

20:22 | 15.05.2018
С завтрашнего дня в Екатеринбурге перекроют два участка для проезда

17:55 | 15.05.2018
Пермский край примет этапы летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

17:41 | 15.05.2018
В Кургане организаторы не стали переносить акцию «Ночь в музее» из-за отключения воды. «Чуть-чуть уплотним программу»

17:41 | 15.05.2018
Из дома на Амундсена из-за пожара эвакуировали 17 человек

17:33 | 15.05.2018
Свердловские единороссы будут принимать заявки на праймериз на три дня дольше

17:10 | 15.05.2018
Уральцам, более 20 лет проживающим в полуразрушенном доме, обещают квартиры к концу года

17:08 | 15.05.2018
Прикамские аграрии приступили к посадке овощей и картофеля

16:44 | 15.05.2018
В Перми на Коммунальном мосту прошло выездное совещание по вопросу организации дорожно-ремонтных работ

16:43 | 15.05.2018
Екатеринбургским журналистам подкинули гроб

16:36 | 15.05.2018
В Перми пройдет экологическая акция «Чистый берег — 2018»

16:31 | 15.05.2018
Первые два дня посещение будет платным: открыта регистрация на «Иннопром-2018»

16:11 | 15.05.2018
Алексей Беззуб исключен из Общественной палаты Екатеринбурга

16:03 | 15.05.2018
Свердловские борцы с коррупцией предстанут перед судом за подстрекательство к даче взятки

15:54 | 15.05.2018
В Екатеринбурге задержали группу молодых наркодилеров

15:52 | 15.05.2018
В Перми будут судить директора магазина, где торговали контрафактом

15:27 | 15.05.2018
Более 350 бойцов собрал Межрегиональный слет студотрядов в Прикамье

15:26 | 15.05.2018
Дебошир с рейса Екатеринбург – Пхукет оштрафован на 50 тысяч рублей

15:07 | 15.05.2018
Екатеринбург к чемпионату мира готов: связисты постарались

14:54 | 15.05.2018
Сквер на Фурманова продают под строительство торгового центра

14:25 | 15.05.2018
В Екатеринбурге дали старт строительству нового жилого микрорайона

13:57 | 15.05.2018
Свердловский облсуд отменил освобождение известного авторитета Николая Смовжа

13:39 | 15.05.2018
Ведать «черным списком» свердловских чиновников будет Тунгусов

13:36 | 15.05.2018
В «Российском азимуте» примут участие более 3 тысяч прикамцев

13:30 | 15.05.2018
В Кургане перед судом предстанет банда сбытчиков наркотиков. Дилерам грозит пожизненное заключение

13:14 | 15.05.2018
В Кургане сотрудники ГИБДД призвали водителей уважать байкеров

13:13 | 15.05.2018
Лжеминером екатеринбургской психиатрической больницы оказался ее пациент

12:35 | 15.05.2018
Евгений Куйвашев поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского с 57-летием

12:19 | 15.05.2018
Работы на Коммунальном мосту в Перми постараются ускорить

12:13 | 15.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 мая 2018 года

12:08 | 15.05.2018
«Ночь в университете» предложит пермякам 85 площадок

12:05 | 15.05.2018
Правительство Зауралья снова связало себя соглашением с Минфином России. «При неисполнении условий нам грозит снижение дотаций»

12:01 | 15.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 мая 2018 года

11:59 | 15.05.2018
В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 будет дежурить авиамедицинская бригада

11:58 | 15.05.2018
В Перми опечатан ТД «Бирюса»

11:45 | 15.05.2018
Прожиточный минимум в Курганской области в I квартале 2018 года увеличился на 152 рубля

11:37 | 15.05.2018
В Нижнем Тагиле отменили выставку бронетехники «Диверсификация-2018»

11:17 | 15.05.2018
Екатеринбург присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

10:54 | 15.05.2018
В Тавде ищут пропавших 9 мая подростков

10:47 | 15.05.2018
Свердловская Госавтоинспекция напоминает о правилах использования сегвеев, гироскутеров и моноколёс

10:44 | 15.05.2018
В Екатеринбурге за вымогательство будут судить арбитражных управляющих

10:23 | 15.05.2018
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улицах Щорса, Малышева и Фурманова

10:20 | 15.05.2018
Пермяк вошел в число призеров первенства России по дзюдо глухих

10:03 | 15.05.2018
Чиновники назначили дату празднования Дня города в Кургане

09:50 | 15.05.2018
В Краснотурьинске на неделю продлили отопительный сезон

09:35 | 15.05.2018
В Нижней Туре суд обязал администрацию восстановить мемориал погибшим в годы ВОВ


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 