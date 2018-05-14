Лесоперерабатывающий комбинат уральского банкира пытаются обанкротить

00:39 | 16.05.2018

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» – предприятие, аффилированное с председателем правления «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым (ему принадлежат доли в компаниях-учредителях Выйского ДОКа). Сумма исковых требований составляет чуть меньше 400 тысяч рублей, иск инициировала аудиторская компания.



Известно, что «Выйский ДОК» был запущен 1 августа 2007 года в Нижнем Тагиле. Тогда он был заявлен как новое стратегическое предприятие лесоперерабатывающего сектора Свердловской области, строительство комбината велось под контролем губернатора Эдуарда Росселя при поддержке регионального правительства.



На церемонии открытия Выйского ДОКа губернатор Свердловской области Эдуард Россель отметил, что пуск деревообрабатывающего комбината станет «первым шагом к возрождению леспромхозов вокруг Нижнего Тагила и строительству в области аналогичных комплексов».



Под данный проект Министерством природных ресурсов Свердловской области был выделен лесной фонд с ежегодным пользованием более 200 000 м3 расчетной лесосеки., в том числе, выделялись леса в Новолялинском районе. На комбинате выпускают евровагонку, доску, двери и др.



Отметим, что в 2006 году в отношении Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) по факту получения неустановленным лицом из руководства ОАО «Уралтрансбанк» незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях. Заводов провел в СИЗО двое суток и был выпущен под подписку о невыезде. Это уголовное дело ничем не закончилось.