Структура екатеринбургской мэрии банкротит компанию, которая застраивала Ботанику

00:04 | 16.05.2018

МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» банкротит ЗАО «Домострой» – компанию известного бизнесмена Владимира Ромаса, осужденного в 2009 году на 8 лет лишения свободы за избиение подростка, которого мужчина подозревал в продаже наркотиков своему сыну.



Заявление о банкротстве МУП пожал в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 10 миллионов 409 тысяч рублей.



Любопытно, что в 2016 году гендиректор и учредитель компании «Домострой» Владимир Ромас сам инициировал процедуру банкротства – в отношении своего бывшего партнера Виталия Сиволапа, с которым они знакомы еще с конца восьмидесятых годов. Сиволап зарабатывал на перепродаже жилья, которое строил «Домострой» на улице Шварца в Екатеринбурге.



В декабре 2017 года Виталий Сиволап был признан виновным в гибели судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, его осудили на 15 лет.



Фото: сервис Яндекс. Карты