Сборная Россия вышла победителем на первом матче в рамках Кубка Ельцина

23:23 | 15.05.2018

Сегодня, 15 мая, в Екатеринбурге стартовал традиционный международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Соревнования пройдут по 17 мая включительно. Победителями первых матчей в рамках Кубка Ельцина – Лиги Наций-2018 в Екатеринбурге стали сборные России и Нидерландов.



Первый матч состоялся между командами России и Аргентины. Счет сетов был 20:25, 25:13, 25:13, 25:22. В итоге российская сборная вышла победителем со счетом 3:1.



Вторым матчем стартового игрового дня стала игра между сборными Нидерландов и Таиланда, где победу одержала команда из Нидерландов со счетом 3:0.



Напомним, что завтра российские волейболистки встретятся с командой из Таиланда, а команда Нидерландов встретится со сборной Аргентины.



Фото: «Уралочка-НТМК»