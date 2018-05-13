С завтрашнего дня в Екатеринбурге перекроют два участка для проезда

20:22 | 15.05.2018

С завтрашнего дня, 16 мая, в Екатеринбурге будут закрыты два проезда: на проспекте Ленина и на улице Маневровой.



По информации пресс-службы администрации города, проезд по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта будет закрыт с 00:00 16 мая до 06:00 18 мая. При этом транспорт будет перемещаться в двустороннем режиме по одной из полос проезжей части, тогда как вторая часть проспекта будет закрыта.



Также с 16 по 24 мая будет перекрыта улица Маневровая от Автомагистральной до перекрестка с улицы Технической — на этом участке будет производиться замена дорожного покрытия.



Фото: gazetadaily.ru