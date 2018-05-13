Свердловские единороссы будут принимать заявки на праймериз на три дня дольше

17:33 | 15.05.2018

Свердловские единороссы сегодня, 15 мая, на заседании регионального политического совета регионального отделения «ЕР» приняли решение продлить окончание сроков выдвижения участников предварительного голосования в городскую думу Екатеринбурга на три дня — до 18 мая. Таким образом, у желающих подать документы кандидатов есть еще три дня.



Отметим, ранее предполагалось, что прием заявок от кандидатов завершится 8 мая. Затем подачу заявок продлили до 15 мая. Увеличение срока подачи документов никак не отразится на остальной работе по предварительному голосованию: сам день голосования состоится 3 июня.



На сегодняшний день на праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу Екатеринбурга зарегистрировалось 167 участников.