Из дома на Амундсена из-за пожара эвакуировали 17 человек

17:41 | 15.05.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме на улице Амундсена. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 12:28. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из дома эвакуировано 17 человек, в том числе двое детей.



— На площади 20 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-м этаже муниципального 9-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожар потушен в течение 8 минут, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: risovach.ru