Уральцам, более 20 лет проживающим в полуразрушенном доме, обещают квартиры к концу года

17:10 | 15.05.2018

В поселке Вересовка, неподалеку от Первоуральска, жильцы дома, пострадавшего от взрыва более 20 лет назад, получат новые квартиры до конца 2018 года, сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков во время визита в поселок.



Сейчас уже возводится новая пятиэтажка на 45 квартир. Компания «Стройтэк» приступила к заливке монолита третьего этажа. На строительство потратят более 90 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства Свердловской области.



— Губернатор Свердловской области поставил перед нами задачу завершить строительство дома в 2018 году. Мы планируем завершить строительные работы в ноябре, месяц на оформление документов — и к Новому году вы сможете заехать в новые квартиры, — сказал жителям Вересовки Волков.



Отметим, что старый дом сносить не собираются. Его отремонтируют и будут использовать в качестве маневренного фонда.



Напомним, что в октябре 1995 года в первом подъезде дома прогремел взрыв бытового газа. Сила была настолько мощной, что подъезд практически полностью разрушился, однако люди продолжают жить здесь до сих пор.