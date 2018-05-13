Екатеринбургским журналистам подкинули гроб

16:43 | 15.05.2018

Руководство телекомпании «Резонанс» получило неожиданный сюрприз от недоброжелателей. Сегодня днем неизвестные подкинули гроб к зданию, где находится редакция информационного канала. Он оказался пустым, но намек явно понятен: кто-то пытается угрожать журналистам за выход сюжетов в эфире, таким образом стараясь повлиять на редакционную политику.







По информации veved.ru, в «Резонансе» связывают сегодняшний инцидент с освещением праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга. Агентство освещает позицию «бунтарей», которые накануне провели пресс-конференцию, потребовав распустить оргкомитет по проведению предварительного голосования, и сообщили о многочисленных попытках чиновников Екатеринбурга повлиять на итоги праймериз, чтобы поставить на ключевые посты в думе «ручных» депутатов.



В самой партии заявляют, что процесс голосования максимально прозрачен — в этом смогут убедиться как участники праймериз, так и наблюдатели.



«Мы действуем в полном соответствии с положением о проведении предварительного голосования, а также требованиями открытости и публичности этого процесса», — заявил ранее член рабочей группы по формированию счетных комиссий для проведения предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы Константин Юферев.