Алексей Беззуб исключен из Общественной палаты Екатеринбурга

16:11 | 15.05.2018

Сегодня Общественная палата Екатеринбурга на очередном заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий одного из ее членов — Алексея Беззуба, осужденного по статье «Халатность» на условный срок. 18 членов палаты проголосовали за исключение, четыре — против, еще четверо воздержались.



Напомним, что по уставу палаты ее членами не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Ранее Свердловский областной суд оставил в силе приговор Орджоникидзевского районного суда, который назначил Беззубу наказание в виде трех лет условно.



Его осудили из-за травмирования ребенка на хоккейном корте на улице Индустрии. Тогда на пятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, и он получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы. На тот момент Алексей Беззуб занимал должность директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района».





Фото: svcomercio.info