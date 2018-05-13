Дебошир с рейса Екатеринбург – Пхукет оштрафован на 50 тысяч рублей

15:26 | 15.05.2018

Суд вынес решение в отношении пассажира рейса Екатеринбург – Пхукет авиакомпании «Азур эйр», устроившего дебош на борту.



Напомним, что инцидент произошел в феврале этого года. Гражданин Казахстана, находясь в нетрезвом состоянии, ругался нецензурной бранью, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа.



По данным фактам возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».



В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.





Фото: 1zoom.me