Екатеринбург к чемпионату мира готов: связисты постарались

Связисты подготовили стадион в уральской столице к главному футбольному событию страны. «МегаФон» установил на «Екатеринбург Арене» самую масштабную на Урале базовую станцию, мощность которой превышает девять типовых объектов сотовой связи. Одновременно выходить в интернет на высокой скорости смогут 13 тысяч человек — более чем треть зрителей полностью заполненной площадки.Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 3,5 тонны. Оно расположено по всему периметру чаши стадиона и в подтрибунных помещениях, чтобы обеспечивать стабильной связью каждый сектор и зрительское место.«Качество связи тоже влияет на впечатление зрителей от матчей, и это будет особенно важно во время международных игр. Поэтому наша задача — удивить гостей и жителей города высокими скоростями. Базовая станция «Арена» поддерживает стандарт LTE-Advanced, который может разогнать мобильный интернет до 300 Мбит/с. Объект уже доказал, что справится с десятикратной нагрузкой и сохранит достойную скорость передачи данных», — отмечает директор по эксплуатации сети «МегаФона» на Урале Владимир Глухов.На тестовом матче «Амкар» — «Урал» инженеры оператора провели замеры работы мобильных услуг в реальных условиях: на стадионе присутствовали более 20 тысяч человек, но мобильный интернет «летал» со скоростью 260 Мбит/с.Сумма вложений «МегаФона» только в инфраструктуру центрального стадиона превышает 75 миллионов рублей. Установленная indoor базовая станция останется на «Екатеринбург Арене» и после проведения главного турнира этого лета.«МегаФон» также улучшил покрытие и качество предоставляемых услуг мобильной связи на трех тренировочных площадках — спорткомплексах «Калининец», «Ермак» и стадионе «Уралмаш», в отеле «Хаятт Ридженси», на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту Кольцово и на туристических маршрутах.