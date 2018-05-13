Сквер на Фурманова продают под строительство торгового центра

В Екатеринбурге в районе дома № 105а на улице Фурманова выставлен на продажу земельный участок под строительство торгового центра, фотографии на своей странице в Facebook разместил местный житель Роман Тихонов.«Замечательный сквер на Фурманова продаётся под застройку. Все берёзки вырубят», — пишет Роман.Кадастровая стоимость данного участка более 1,5 млн руб. Его хотят продать за 30 млн вместе с готовым проектом торгового центра.