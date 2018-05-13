В Екатеринбурге дали старт строительству нового жилого микрорайона

14:25 | 15.05.2018

В Екатеринбурга дали старт строительству нового жилого микрорайона в границах улиц проспект Космонавтов - переулок Мельковский - переулок Полимерный. Здесь разместится жилой комплекс «Космонавтов, 11», а также школа на 1050 мест, два детских садика на 550 мест, поликлиника, комплекс многоуровневых паркингов. Проект застройки предусматривает также благоустройство территории. Отметим, что площадь жилого фонда составит 300 тысяч кв. м.



- Отрадно видеть, что особое внимание на данном строительном объекте уделено комплексному благоустройству территорий, созданию комфортной среды для работы и жизни, возведению спортивных и культурных объектов, парковых зон. Все это будет служить людям и улучшать качество жизни уральцев, - сказал на презентации проекта первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.





Фото: ekb.cian.ru