Свердловский облсуд отменил освобождение известного авторитета Николая Смовжа

13:57 | 15.05.2018

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отметил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об освобождении Николая Свомжа.



23 мая 2016 года Свердловский областной суд приговорил известного авторитета, более известного как Палыч, к 19 годам строгого режима за организацию и участие в убийстве четырех человек. 23 марта 2018 года Верх-Исетский районный суд удовлетворил ходатайство о его освобождении в связи с тяжелой болезнью.



Основанием для отмены решения стало апелляционное представление прокуратуры, в котором говорилось, что заболевание у Смовжа диагностировано давно, и оно не помешало совершению преступлений. Кроме того, в местах лишения свободы он получает необходимое лечение.





Фото: www.revda-info.ru