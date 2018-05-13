Ведать «черным списком» свердловских чиновников будет Тунгусов

13:39 | 15.05.2018

Ответственным за реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в Свердловской области, станет руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. Соответствующее распоряжение за подписью Евгения Куйвашева опубликовано на портале правовой информации региона. В документе говорится, что сведения будут направляться в правительство РФ.



- Определить Первого Заместителя Губернатора Свердловской области – Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него посредством направления сведений в Департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов, - говорится в документе.





Фото: rucompromat.com