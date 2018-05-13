Лжеминером екатеринбургской психиатрической больницы оказался ее пациент

13:13 | 15.05.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании психиатрической больницы, расположенной на восьмом километре Сибирского тракта.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 12 мая в полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что в больнице произойдет ЧП. Однако по указанному адресу ничего опасного не обнаружили.



Позднее установили подозреваемого – ранее судимого жителя Невьянска 1955 года рождения, который является пациентом указанной больницы. Сам он признался, что позвонил в полицию, так как не был согласен с решением суда о принудительном лечении.





Фото: osurgut.com