Евгений Куйвашев поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского с 57-летием

12:35 | 15.05.2018

Сегодня исполняется 57 лет митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Свои поздравления главе Екатеринбургской митрополии направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Высоко ценю наше плодотворное взаимодействие, уверен в его дальнейшем расширении, реализации новых совместных проектов по укреплению духовности и нравственности общества», - говорится в поздравительной телеграмме.



Кирилл был назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии в 2011 году.





Фото: ekaterinburg-eparhia.ru