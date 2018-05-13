ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 14 мая произошло 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 10 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Верхних Сергах на улице Ленина водитель автомобиля «ВАЗ-21074», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на препятствие (угол дома).В результате ДТП пассажир женщина 1999 года рождения, погибла; пассажир мужчина 1999 года рождения, получил травмы: ЧМТ, СГМ, перелом правой руки; пассажир мужчина 1998 года рождения, получил травмы: ушиб правой ноги, рана височной области лица справа.в Кушве на улице Ленина водитель автомобиля «Рено Дастер» не предоставил преимущества в движении пешеходу, перебегавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылся, в ходе ОРМ найден.В результате ДТП пешеход мальчик 2007 года рождения (11 лет), получил травму: перелом голени.в Нижнем Тагиле на улице Первомайской водитель автомобиля «Чери» при повороте направо, не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили проезжую часть дороги, слева направо по ходу движения транспортного средства, на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП пешеходы получили травмы: женщина 1983 г.р.- закрытый перелом лодыжки справа; женщина 1971 г. р.- ЧМТ, СГМ, ушибленная рана волосистой части головы, ушиб грудной клетки, ссадины правой голени.в Екатеринбурге на улице С. Дерябиной водитель автомобиля «Хендэ Крета» и водитель автомобиля «Дэу Нексия» при развороте не предоставили преимущества в движении мотоциклу «Дукати» двигающемуся со встречного направления прямо. Во избежание столкновения с указанными автомобилями водитель мотоцикла допустил опрокидывание.В результате ДТП водитель «Хёнде», получил травмы: перелом ключицы, перелом лопатки справа.в Екатеринбурге на улице Блюхера водитель автомобиля «ЛАДА-111740» не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с мотоциклом «КТМ-200».В результате ДТП женщина, водитель автомобиля получила травмы: ЧМТ, СГМ, перелом правого предплечья, перелом правого колена, перелом правого бедра.в Екатеринбурге на Объездной дороге (напротив Громова 138) водитель мотоцикла «Кавасаки» не выбрал безопасную дистанцию движения до двигающейся впереди автомашины «ВАЗ-21102» и допустил столкновение.В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: мужчина 1999 г.р.- ЗЧМТ, СГМ, перелом костей таза; женщина 1997 г.р.- ЗЧМТ, СГМ.в Нижнем Тагиле на улице Балакинской водитель автомобиля «ВАЗ-2112» допустил наезд на пешехода переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте.В результате ДТП пешеход женщина 1974 г.р. получила травмы: ЧМТ, СГМ, повреждение связок левого коленного сустава.Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.