Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 мая 2018 года

12:01 | 15.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.05.2018 до 08:00 15.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, два грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирные, одно мошенничество, четыре факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 10 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области в различных мероприятиях приняли участие 800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 33 полицейских, 9 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области